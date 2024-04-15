تلاحق "أي هدف متحرك".. عشرات الكلاب السائبة تغزو مطار بغداد (فيديو)

واظهر الفيديو المتداول الذي حصلت عليه السومرية نيوز، ملاحقة عشرات الكلاب السائبة لعجلة خلال انتقالها من احدى الطائرات باتجاه صالة المطار، في حالة أصبحت موضع انتقاد وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون ظاهرة إضافية تضاف الى المشاهدات السلبية في مطار بغداد وقطاع الطيران في العراق عمومًا.