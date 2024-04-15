جنايات الكرخ: الحبس بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٩ من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية واستدلالا بأحكام المادة ١٣٢ / ٢ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩".