بغداد.. السجن المؤبد بحق داعشي استهدف القوات الأمنية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم المكنى (أبو حارث) من إفراد عصابات داعش الإرهابية فرقة القادسية نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 و 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".