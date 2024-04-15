يعيشون بمنزل واحد.. العراق بمرتبة متقدمة عالميًا وعربيًا بمتوسط عدد أفراد الأسرة

وتختلف الأسر عبر البلدان من حيث الأشخاص الذين يعيشون ويتشاركون معًا في مساحات المعيشة، ويبلغ المتوسط العالمي حوالي 4.5 شخص لكل أسرة.جاءت جمهورية افريقيا الوسطى بالمرتبة الأولى بمتوسط عدد افراد الاسرة بواقع 8.6 افراد، فيما جاءت السويد بالمرتبة الأخيرة بواقع 1.9 افراد لكل اسرة.اما العراق فحل بالمرتبة السادسة عالميًا من بين 199 دولة حول العالم، والثانية عربيًا بعد سلطنة عمان، وبلغ متوسط عدد افراد الاسرة في العراق 7.7 فرد لكل أسرة تعيش معًا، وهو اكبر من المتوسط العالمي البالغ 4.5 فرد لكل اسرة.