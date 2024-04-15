الان.. ازدحامات خانقة تشل شوارع بغداد وتزيد الغضب تجاه التوقيتات الجديدة

السومرية نيوز-محليات



لازالت شوارع العاصمة بغداد مزدحمة بشكل كبير منذ صباح اليوم وحتى الان، تماشيًا مع التوقيتات الجديدة للدوام التي اقرها مجلس الوزراء، والتي تسببت باستمرار ساعات الازدحام طوال اليوم من الصباح وحتى بعد الغروب، في الوقت الذي كان الازدحام في بغداد يكون مع بداية ونهاية الدوام فقط.





فضلا عن ازدحامات خانقة في شارع يافا وشارع الصالحية ومجسر قرطبة الذي تم افتتاحه حديثًا، وشارع النضال وشارع سلمان فائق، وسريع الدورة بالكامل.



ويشهد جسر الطابقين وساحة الطابقين والكرادة خارج ازدحامات خانقة وتمتد لمسافات طويلة جدًا.



وفي نظرة على شوارع العاصمة بغداد، يتضح بشكل كبير حجم الازدحامات الشاملة التي تشل الشوارع وتزيد من قناعة فشل القرار الحكومي بالتوقيتات الجديدة للدوام.

وتشهد مناطق وسط بغداد وتحديدا الشوارع المحيطة والمتصلة بمنطقة الباب الشرقي ازدحاما خانقًا، فشوارع الرشيد والجمهورية وجسر الجمهورية، فيما يمتد ازدحام شارع الرشيد من الباب الشرقي وحتى باب المعظم.فضلا عن ازدحامات خانقة في شارع يافا وشارع الصالحية ومجسر قرطبة الذي تم افتتاحه حديثًا، وشارع النضال وشارع سلمان فائق، وسريع الدورة بالكامل.ويشهد جسر الطابقين وساحة الطابقين والكرادة خارج ازدحامات خانقة وتمتد لمسافات طويلة جدًا.وفي نظرة على شوارع العاصمة بغداد، يتضح بشكل كبير حجم الازدحامات الشاملة التي تشل الشوارع وتزيد من قناعة فشل القرار الحكومي بالتوقيتات الجديدة للدوام.