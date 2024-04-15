مشاجرة الكاظمية.. "الطرف الآخر" يكذب رواية الـ35 معتدياً ويكشف تفاصيل مغايرة

وفي هذا الصدد، يقول فاضل السعدي، في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بخصوص المشاجرة التي حدثت مع بيت "المرحوم محمد جواد التميمي" كانت بين شباب".وأضاف، "كان من المفترض أن نجتمع في بيت عبد الحسين بن عبس..، وعلى أساس أنه تم حل المشكلة".ويبين، أن "طرفي المشاجرة التقوا وحدث بينهم جدالاً تطور إلى قيام "قصي محمد جواد التميمي" الذي يعمل منتسباً في القوات الأمنية بإشهار سلاحه ورمي ونجل شقيقتنا بـ3 رصاصات"، مستدركاً: "قمنا بتسليم السلاح إلى الدولة ونملك "وصل" يثبت ذلك"، مشيراً إلى أن "الشخص المصاب حالياً في مركز شرطة الكاظمية وحالته تتدهور".ويشير، إلى أنه "تم إصدار 9 أوامر قبض بحقه وعدد من أفراد عائلته ثم وصلت أوامر القبض إلى 35 شخصاً"، مردفاً: "قاموا بتعليق صورنا في سيطرات الكاظمية".ونفى السعدي، أن يكون عدد المشاركين في المشاجرة 35 شخصاً، مبيناً أنهم "4 أو 5 أشخاص فقط".ويوم أمس، كشفت عائلة "قصي محمد جواد"، لـ السومرية نيوز، عن تعرض ابنهم إلى اعتداء من قبل 35 شخصاً يستقلون دراجات نارية، في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.وقالت زوجته، إن زوجها "خرج بعد الساعة 12 من منتصف الليل..، وبعد خروجه بـ5 دقائق فقط احاطته دراجات نارية يستقلها 35 شخصاً"، مبينة أن "كل دراجة عليها نحو 3 أو 4 أشخاص".ولفتت الى، أن "هؤلاء قاموا بضربه بالقامات والسكاكين والبلوك"، مطالبة باعتقال الجناة وحكمهم بالإعدام.