مراقبون يحذرون من الاستيلاء على "جامع الرحمن" في بغداد

حذر مراقبون، من استيلاء جهات غير معروفة على جامع الرحمن الكبير وسط العاصمة بغداد، مؤكدين أن هذه الجهات لديها مطامع.

وقال المراقبون في احاديث لـ السومرية، إن "هنالك جهات تحاول الاستيلاء على جامع الرحمن الكبير مستغلة النزاع حول ملكيته، بغية استغلاله لأمور شخصية".

وأضافوا أن "هذه الجهات لديها مطامع واضحة في الجامع وتحويله الى غير الغرض من انشائه"، مطالبين الجهات المختصة "التدخل للحفاظ على مكانة هذه الجامع واستثماره كصرح يخدم العراق".

وجامع الرحمن من مساجد بغداد الحديثة وأكبرها في العراق، ويمتد إلى مساحة 200 ألف متر مربع، وبدأ العمل فيه عام 1999، لكنه توقف بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وأصبح متروكا بسبب نزاع امتلاكه.

واقترح مختصون تحويل هذا الصرح إلى متحف عالمي تعرض فيه آثار حضارات بلاد ما بين النهرين واستغلاله اقتصاديا بما يحقق إيرادات مالية ونشاط للقطاع السياحي والعمراني والبيئي في العراق.