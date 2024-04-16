الموقف المروري.. قائمة طويلة لازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:ازدحامات متناثرة وقصيرة في جانب الرصافة عند نفق النداء وحي القاهرة ومجسر النخيلسريع القناة من مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسم الى مدخل الغديرشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةشارع النضال من تقاطع الاندلس الى شارع سلمان فائقشارع مثنى الشيباني بين ساحة الاندلس ومستشفى الأورامشارع السعدون من ساحة الفردوس الى كهرمانةمن ساحة الطيران الى ساحة الخلاني ومن الخلاني الى نفق التحريرشارع وزارة الصحة من نفق باب المعظم الى تقاطع جسر الصرافية السايدينجميع الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحةمن سيطرة الكاظمية لغاية ملعب الزوراء باتجاه شارع حيفاشارع دمشق بين نفق العلاوي ومعرض بغداد السايدينشارع 14 تموز وسريع القادسية عند تقاطع الجندي المجهولسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسمشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقينساحة الطابقين مزدحمة لغاية نفق عمار بن ياسر السايدين وازداحامات متفرعة نحو كرادة خارج وشارع الجامعة لغاية جامعة بغدادمجسر سريع المطار والسريع القادم من الدورة عند ام الطبولسريع القادسية من ام الطبول لغاية مجسر القادسية