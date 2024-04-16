لانتظار الحافلات.. شوارع بغداد موعودة بمظلات تحتوي على "مكيفات وتلفزيونات"

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي إن "الوزارة وضعت استراتيجية جديدة للنقل العام، تستهدف جميع أحياء ومناطق بغداد، لاسيما المكتظة بالسكان، باعتماد زج جميع حافلات نقل الركاب للعمل في تلك الأحياء، ثم تطبيق ذات الستراتيجية في بقية المحافظات، ضمن جدول زمني ينتهي بحلول أواخر 2024".وكشف عن "تعاقد وزارته مع شركات صينية، لتوفير مظلات بمواصفات حديثة، وستكون مكيفة ومزودة بشاشات تلفزيونية تحدد وقت وصول ومغادرة الباص، مع تزويدها بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة".وبين أن "الملاكات الفنية في الوزارة قامت بإدخال الوجبة الأولى من الحافلات نوع (هيونداي) إلى وحدات معمل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وستكون العملية بشكل متواصل وبوتيرة عالية لإنهاء الحملة بوقت محدد وقياسي"، لافتا إلى أن "الحملة ستشمل صيانة حافلات وباصات كانت معطلة بالكامل وإعادتها إلى العمل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.