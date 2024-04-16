السجن المؤبد لتاجر مخدرات أجنبي الجنسية في واسط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "القـي القـبض عليه وبحوزته كـــيس نــايلون يحتوي علـى مـادة بيضـاء بلوريـة الشـكـل بـوزن (118،300 غـم) مائة وثمانية عشر غرام وثلاثمائة مليغرام مـن مـادة المثيـل أمفيتـامين المخـدرة بقصـد الاتجـار بـهـا."وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات".