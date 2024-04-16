ذي قار.. الاعدام لارهابي شارك في قتل عدد من مواطنين

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى احدى العصابات الارهابية تنفيذا لمشروعها الاجرامي وبدوافع ارهابية عام 2008 بقتل عدد من المواطنين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".