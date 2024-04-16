بعد هروبه الى تركيا.. الإعدام لداعشي شارك بعمليات ارهابية في الموصل

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابية وقام بترديد البيعة وعمل في ديوان الخدمات ثم المشاجب ثم المفارز العسكرية وبعد تحرير المدينة من قبل القوات الأمنية هرب مع عائلته الى دولة تركيا".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ ١وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".