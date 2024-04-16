"هيئوا أجهزة التكييف".. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".