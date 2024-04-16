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مطالبات السيد الصدر بإعادة بناء قبور أئمة البقيع تتصدر الترند.. إليك قصتها التاريخية

محليات

2024-04-16 | 05:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مطالبات السيد الصدر بإعادة بناء قبور أئمة البقيع تتصدر الترند.. إليك قصتها التاريخية
3,154 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

تصدرت مطالبات زعيم "التيار الوطني الشيعي"، السيد مقتدى الصدر بإعادة بناء قبور أئمة البقيع الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعود قصة هدمها الى العام 1926، وسنستعرضها في هذا التقرير.

*تغريدة الصدر
وجه زعيم "التيار الوطني الشيعي"، السيد مقتدى الصدر، دعوة الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة بناء قبور أئمة البقيع (ع).

وقال السيد الصدر في تغريدة له عبر منصة اكس، تابعتها السومرية نيوز، انه "بعد ما رأينا من تغيير في سياسات المملكة العربية السعودية وما حدث من انفتاح كبير فيها ونبذ للتشدد في اروقتها على يد ولي العهد السعودي الأخ محمد بن سلمان المحترم أجد في ذلك فرصة لتذكيرهم بإعادة بناء قبور أئمة البقيع روحي لهم الفداء وخصوصا ونحن في ذكرى تهديمها على يد بعض المتشددين آنذاك".

وأضاف، انه "حيث كان ومازال ذلك التهديم خارجاً عن السياقات الشرعية والعقائدية والاجتماعية عند كل الأعراف والأديان والعقائد والانتماءات والأفكار المعتدلة والصحيحة وخصوصا ان من هدمت قبورهم يمثلون الانتماءات الإسلامية والإنسانية كافة كما هو منصوص في قرأننا العظيم".

وتابع، انه "فمن اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا نحن واياكم مأمورين بمودتهم وطاعتهم بما لا شك فيه وما الحفاظ على قبورهم وإعادة بناءها الا ضمن سياق المودة فلا خير في قالٍ محبتهم ولا خير في غال في محبتهم.. فالاعتدال منهجنا، فتهديمها لا تغتفر وإعادة بناءها عزة لا مزيد عليها".

وطالب السيد الصدر، البرلمان العراقي والحكومة العراقية "بالتنسيق الالي مع الحكومة السعودية والجهات المختصة لأجل إتمام هذا المشروع الوحدوي الذي يوافق الاعتدال ونبذ التطرف في كل المنطقة".


من هم أئمة "البقيع"؟
أئمة البقيع هم أربعة من أئمة الشيعة المعصومين (عليهم السلام) المدفونين بالبقيع، وهم: الإمام الحسن المجتبى والإمام السجاد والإمام محمد الباقر والإمام الصادق عليهم السلام.

في كل عام تحديدا في الثامن من شوال تتجدد المطالبات الشعبية بضرورة اعادة مقبرة البقيع الواقعة بالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى أهم مقابر المسلمين التاريخية التي تضم رفات الألاف من المسلمين الأوائل، منهم اهل بيت النبي (ص) وأعمامه وأولاد عمومته، وزوجاته، وأحفاده، وغيرهم من الصحابة المقربين، من المهاجرين والأنصار.

وبدأت أزمة مقبرة البقيع عندما قررت السلطات الحاكمة يومذاك هدم قُباب بعض مقابر الصحابة وأحفاد النبي (ص) مرة في عام 1806، وأخرى عام 1926، بحسب المصادر التاريخية، ومازالت الأزمة مستمرة.

يجمع الباحثون أن هدم الاضرحة والقبور والاثار والمشاهد التاريخية هو نهج حديث يعود إلى الحركة الوهابية، وهي الحركة التي ينتسب إليها معظم السلفيين المتطرفين.

والسلفية الوهابية أو الوهابية مصطلح أطلق على حركة متشددة قامت في منطقة نجد وسط شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، الموافق للثامن عشر الميلادي على يد محمد بن عبد الوهاب (1792- 1703) ومحمد بن سعود حيث تحالفا لنشر الدعوة السلفية.

يعتقد "الوهابيون" على خلاف جمهور المسلمين أن زيارة وتعظيم قبور الأنبياء وأئمة أهل البيت عبادة لأصحاب هذه القبور وشرك بالله يستحق معظمها القتل وإهدار الدم!. ولم يتحفظ الوهابيون في تبيان آرائهم، بل شرعوا بتطبيقها على الجمهور الأعظم من المسلمين بقوة الحديد والنار، حيث كانت المدينتان المقدستان (مكة والمدينة) ولكثرة ما بهما من آثار دينية، من أكثر المدن تعرضا لهذه المحنة العصيبة. وكان من ذلك هدم البقيع الغرقد بما فيه من قباب طاهرة. فأصبح البقيع وذلك المزار المهيب قاعا صفصفا لا تكاد تعرف بوجود قبر فضلا عن أن تعرف صاحبه.

ولا شك أن أضرحة ومقامات الاولياء أصبحت معلماً أثرياً وتاريخياً، وملكاً للعالم وللشعوب كلها، وأضحت هذه الاماكن مكانا للعبادة والتوحيد طالما يعتقد اتباعها ان الاولياء الصالحين اصحاب تلك المراقد كانوا عنوانا ورمزا للعبادة والتوحيد وكانوا اناسا صالحين مؤمنين داعين إلى عبادة الله وتوحده.

ولم تحظى اعمال هدم الاضرحة بتأييد لا من قبل الشعوب ولا من قبل حكوماتها ولا الهيئات الدولية، بل كانت اعمالا مدانة ومرفوضة وتمثل اعتداء على آثار وتاريخ ومقدسات الشعوب كافة، أينما حدثت تلك الاعتداءات، سواء في المدنية المنورة حيث قبور اهل البيت النبي محمد (ص)، أو في العراق أو في سوريا أو في ليبيا ومالي وباكستان وأفغانستان وغيرها من الدول التي تمكن الاسلاميون السلفيون من الوصول إلى تلك الاضرحة وهدمها.

كما قبور أئمة البقيع هي إحدى الأماكن الدينية المعروفة على مستوى العالم وازداد شهرة بعد الحادثة الأليمة التي تعرض لها في عام (1344) عندما هدم المسجد الذي كان مقام على الأضرحة الموجودة هناك من قبل السلطات السعودية بتحريض من الحركة الوهابية التي أفتت لها بذلك، والتي تدعي التقرب إلى الله (سبحانه) بهذا الفعل، لكن هذا الفعل ينافي ابسط مقومات الحياة والإنسانية، وأيضا يتنافى مع الثوابت القانونية على الصعيدين الدولي والداخلي.

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