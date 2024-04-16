انتقاد "شديد".. قطار يسير بين المنازل في بغداد! (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع مصور يظهر سير قطار بين المنازل السكنية بمنطقة الشالجية في العاصمة بغداد، في مشهد لاقى انتقاد "شديد" من قبل المواطنين.



وبحسب الفيديو المنتشر، فان القطار كان يسير بجانب المنازل في مسافة قريبة جداً اثارة دهشة من قام بتصوير المقطع وكذلك من تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بوضع حد لذلك.



الفيديو ادناه: