السجن 7 سنوات بحق مدان لقيامه بتسليم وثائق وصور لجهات اجنبية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أن "المدان كان يتنقل بين العراق وجورجيا لغرض الدراسة الجامعية وتعرف على اشخاص من الجنسية الأجنبية حيث قام بتزويدهم بمعلومات عن الأجهزة الأمنية وبعض الفرق العسكرية مقابل مبالغ مالية".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 182 /2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".