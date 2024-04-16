نصّبته سلطة الطيران "خارج صلاحياتها".. مجلس المحافظة يستبدل مدير مطار النجف

وقال مراسل السومرية، ان مجلس محافظة النجف الاشرف صوت على اقالة مدير مطار النجف الدولي علي الساعدي باعتباره تم اختياره وتكليفه بادارة المطار من قبل سلطة الطيران المدني، فيما تم التصويت على حسين مهنا بدلا عنه.واعتبر مجلس المحافظة، ان تنصيب الساعدي بواسطة سلطة الطيران امر مخالف للقانون وتم بغياب مجلس المحافظة، مشيرا الى ان العجز في إيرادات المطار وصل إلى 150 مليون دولار .