بعضها تجاوزات حكومية وأراضٍ "وزعت أصوليًا".. قصة التجاوز على سكك القطار في العراق

وقال الكعبي، في حديث خاص للسومرية نيوز، ان مقطع الفيديو المتداول للقطار وهو يسير ببطئ بين المنازل، يقع في منطقة معامل الشالجية، مؤكدًا ان الشركة لديها دعاوى قضائية عديدة وصلت حتى للنزاهة لتورط جهات ومؤسسات حكومية بذلك.وأوضح ان التجاوزات متنوعة، منها ساحات ملاعب او مشاتل او حتى اسيجة جامعات وكليات ومنازل ودوائر حكومية.وفيما يخص ملكية الأراضي التي تبنى عليها هذه المنازل وما اذا كان جنسها زراعي ام ملك صرف، أوضح ان جميع أراضي محرمات السكك مملوكة بالكامل للشركة العامة لسكك الحديد ولا تعود لأي جهة ولا يمكن بيعها او شرائها.وأوضح أن جميع المنازل المبنية حول سكك الحديد وضمن محرمات السكك تعتبر تجاوزات، مشيرا الى ان بعضها كانت قد وزعت اصوليا من قبل بعض البلديات مابعد عام 2010 لغياب القانون، ولذلك فأن المسألة معقدة وفيها تحقيقات كبيرة ودعاوى غير محسومة.وأكد ان التجاوز على محرمات السكك موجود في بعض المناطق من العاصمة بغداد منها الشالجية والداوودي والمنصور والدورة، فيما قدّر تقريبًا ان نحو 20% من اطوال السكك داخل العاصمة بغداد متجاوز عليها.وحول ما اذا كان استخدام هذه الأراضي والبناء حول سكك الحديد جاء بسبب اندثار هذه السكك لفترات طويلة وعدم استخدامها او توقف مرور القطارات فوقها، نفى الكعبي ذلك، مؤكدًا أن معظم الخطوط غير متوقفة والقطار يمر من هناك باستمرار، وحتى لو لم يمر لفترات طويلة هذا لايعني انه تم الاستغناء عن الخط او انه اصبح مملوكًا وعرضة للتجاوز والاستغلال.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لقطار وهو يسير ببطئ مضطرًا بسبب بناء منازل عديدة لايفصلها سوى نصف متر فقط عن مسار القطار، في مشهد أشعل الغضب والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.