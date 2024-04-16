فاجعة تهز النجف.. "كلاب سائبة" تنهش جسد طفلة حتى الموت

السومرية نيوز – محليات



في حادثة هي ليست الأولى في العراق، هاجمت "كلاب سائبة" طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، ونهشت جسدها ما أدى الى وفاتها في محافظة النجف الاشرف.



وبحسب مراسل السومرية، فان مجموعة من "الكلاب السائبة" شنت هجوما عنيفاً على طفلة يقال إنها في 12 من عمرها ونهشت جسدها الى حد اخراج احشائها، في حي النداء بمحافظة النجف الاشرف.



ووصف رواد مواقع التواصل الحادثة بـ"الفاجعة"، داعين إلى ضرورة وضع حد فوري لتفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط المدينة وأحيائها، لكونها تهاجم السكان وتلاحقهم أحيانا.