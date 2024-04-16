وزيرة الهجرة تكسب الدعوى القضائية المقامة على النائبة إخلاص الدليمي (وثائق)

وبحسب وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، قررت المحكمة، فرض غرامة مالية على النائبة، وفي حال عدم دفع الغرامة المحكوم بها حبسها لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد عن قيامها بالإساءة والتشهير علانية من خلال منشور على كروب مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب)، فضلا عن إعطاء الحق للوزيرة المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد أن اكتسب الحكم درجة البتات.الوثائق ادناه: