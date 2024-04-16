الصحة توجه دعوة للمواطنين بشأن "الحصبة"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدعو المواطنين للتعاون مع الفرق التلقيحية للقاح الحصبة حفاظا على سلامة أبنائهم".وأضاف البيان، أن "مرض الحصبة من الامراض شديدة العدوى وله مضاعفات خطيرة وان التعاون مع الفرق التلقيحية لوزارة الصحة كفيل بحماية اطفالنا وسلامتهم".وشددت الوزارة، على أن "لقاح الحصبة آمن وفعال ويحمي من الاصابة بمرض الحصبة ومضاعفاته الخطيرة".وأتم البيان، "تعاونك مع الفرق التلقيحية دليل على حرصك على صحة اطفالك".ويوم الأحد الماضي، أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، انطلاق الحملة الشاملة للقاح الحصبة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فيما أشار الى انها تستهدف نحو 7 ملايين تلميذ وتلميذة.