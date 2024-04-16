غداً.. عطلة رسمية لأبناء المكون الايزيدي في العراق

وذكر بيان للأمانة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (23211 لسنة 2023) حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، على تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الايزيدي حصرًا، يوم الأربعاء، الموافق، للسابع عشر من شهر نيسان، سنة 2024".وأضاف البيان، ان ذلك "تزامنًا مع عيد رأس السنة الايزيدية".