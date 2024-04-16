شوارع وتقاطعات بغداد "مختنقة".. تغيير التوقيتات "يفشل" بإيجاد الحلول

مع نهاية دوام ثالث أيام تطبيق توقيتات العمل الجديدة في مؤسسات الدولة والتي جاءت بهدف تقليل الاختناقات المرورية في بغداد، لم تشهد شوارع العاصمة أي تغيير يذكر، فالزحامات حتى الآن تخنق الشوارع والتقاطعات.





وجاءت خارطة الزحامات في بغداد، وفق الآتي:



الكرادة خارج مزدحم جدا



جسر 14 رمضان مزدحم



شارع الجامعة المستنصرية باتجاه الموال مزدحم جداً



جسر الجادرية باتجاه البياع مزدحم



تقاطع جامع براثا مزدحم



منطقة العلاوي وشارع 6 توقف تام للعجلات



تقاطع النداء مزدحم



سريع القناة باتجاه بغداد الجديدة والرستمية مزدحم



سريع محمد القاسم مزدحم جداً وشوهدت في شوارع مختلفة وتقاطعات حيوية من العاصمة بغداد، طوابير طويلة من العجلات، وسط امتعاض شديد ابداه مواطنون؛ جراء عجز القرارات الحكومية عن حل أزمة الزحامات المرورية.وجاءت خارطة الزحامات في بغداد، وفق الآتي:الكرادة خارج مزدحم جداجسر 14 رمضان مزدحمشارع الجامعة المستنصرية باتجاه الموال مزدحم جداًجسر الجادرية باتجاه البياع مزدحمتقاطع جامع براثا مزدحممنطقة العلاوي وشارع 6 توقف تام للعجلاتتقاطع النداء مزدحمسريع القناة باتجاه بغداد الجديدة والرستمية مزدحمسريع محمد القاسم مزدحم جداً