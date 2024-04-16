إعفاء "المدير" يفجر أزمة وطوق أمني حول مطار النجف.. السومرية تكشف ما حدث

*الإعفاءجاء في وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة النجف، حسن العيساوي، انه "استناداً لأحكام المادتين 115، 122 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة 7/ ثالثاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، قرر مجلس محافظة النجف في جلسته الاعتيادية المرقمة 10/ 6 المنعقدة في تاريخ 16 نيسان 2024، أصدر القرار الآتي:1. إعفاء علي أحمد حسن من مهام مدير مطار النجف الاشرف الدولي.2. تكليف حسين عباس مهنه بمهام مدير مطار النجف الدولي لمدة ستة أشهر ويتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنه من أداء مهامه والنهوض بواقع المطار.3. يرتبط المطار إدارياً بمحافظ النجف.4. يخضع المطار باشراف ورقابة مجلس المحافظة.5. يلتزم مدير المطار بتقديم خطة تطويرية تفصيلية بالمطار ورؤية مستقبلية للنهوض به على الوجه الأمثل وتعرض على مجلس المحافظة لغرض إقرارها.6. يلتزم مدير المطار بتقديم موازنة سنوية خاصة بالمطار لغرض إقرارها من قبل مجلس المحافظة.7. على المحافظ تنفيذ هذه القرار.8. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع النجفية) ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره".وبينت، ان الأسباب جاءت "من أجل تنظيم عمل مطار النجف الدولي والنهوض بالواقع الإداري له الذي يلبي المصلحة العامة ويرتقي بأداء ادارته بما يتناسب وحجم المهام والخدمات التي يقدمها باعتباره مشروعا استثمارياً بموجب الاجازة الاستثمارية رقم 1 لسنة 2008 الصادرة عن هيئة استثمار محافظة النجف الاشرف واستناداً إلى بنود العقد المبرم بين الحكومة المحلية في محافظة النجف والشركة المستثمرة وحيث أن أموال إنشاء المطار صرفت من موازنة تنمية الأقاليم المخصصة للمحافظة والتي تقدر بمبلغ 103 مليار دينار عراقي، ولكون منشأت المطار ومرافقه ومعداته ومحتوياته من أملاك الحكومة المحلية وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في النجف...".*عجزبعد قرار الإقالة، اعتبر مجلس محافظة النجف، ان تنصيب علي احمد حسن الساعدي تم بواسطة سلطة الطيران وهو امر مخالف للقانون وتم بغياب مجلس المحافظة، مشيرا الى ان العجز في إيرادات المطار وصل إلى 150 مليون دولار.*رفضبعد ذلك، رفض الساعدي مغادرة منصبه وقامت بالاستعانة بقوة أمنية طوقت مطار النجف الدولي، مصراً على عدم تسليم المنصب لبديله.دفع تلك المعطيات إلى عقد اجتماع بين مجلس النجف ومحافظها وقائد شرطتها.وفي خضم هذه التطورات، أكد رئيس مجلس محافظة النجف، حسين العيساوي، أن "المطار سيتم استلامه يوم غد".وقال العيساوي لـ السومرية نيوز، إن "وفداً من رئاسة الوزراء سيصل صباح غد الأربعاء إلى النجف للتفاوض حول تسليم المطار، بعد قرار مجلس المحافظة بإمهال الحكومة المركزية ومحافظ النجف 24 ساعة؛ وذلك بعد رفض مدير مطار النجف المقال علي الساعدي تسليمه إلى المدير الجديد حسين مهنه".وأضاف، أن "المحافظ وقائد شرطة المحافظة يتحملان مسؤولية دخول اي قوة امنية من خارج النجف".*ماذا عن حركة الطيران؟وبحسب مراسل السومرية، فإن هذه الأحداث لم تؤثر على حركة الطيران في مطار النجف الدولي.