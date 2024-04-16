في واسط.. نقابة المهندسين تستنكر محاولة تحويل أرض لمؤسسة الشهداء

وجاء في بيان للنقابة، "تعلن نقابة المهندسين العراقية، عن استنكارها الشديد لما قامت به بعض الجهات، من محاولة تحويل ملكية أرض النقابة في محافظة واسط، لمؤسسة الشهداء، دون وجه حق".

واعتبرت النقابة في بيانها أن "هذه الأرض قد تمّ تخصيصها لنقابة المهندسين العراقية - فرع واسط، منذ العام 1967 لتملّكها، وبنيت بأموال وجهود المهندسين، وبعد العام 2003، تم تخصيص هذه الارض لمؤسسة الشهداء، وبعد العديد من القضايا في المحاكم المختصة، أعيد تخصيصها في العام 2015، من قبل لجنة شكلت بالامانة العامة لمجلس الوزراء لنقابة المهندسين العراقية، لتعود وتسلب مرة اخرى في العام 2017 بقرار غريب".

وأضافت أن "محاولة تحويل ملكية هذه الأرض، لجهة أخرى تعدّ اعتداءً صارخاً على حقوق النقابة وأعضائها، وتعدّ سابقة خطيرة، تُهدد ممتلكات النقابات والاتحادات المهنية في العراق".

وأكدت "عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على ممتلكاتها، وحقوق أعضائها، ولن تتهاون في الدفاع عن أرضها بكلّ الوسائل المشروعة".