خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من صعدة سريع محمد القاسم بعد مشروع الرستمية لغاية مدخل الحي الصناعي بغداد الجديدةسريع الدورة من محطة الكهرباء بعد جسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمكرادة خارج من ساحة التحريات الى تقاطع شارع 42 وطريق معسكر الرشيدمن محطة الكيلاني الى نفق باب الشرجيالشوارع الواصلة بين ساحة الطيران الى كراج مقبرة الغزالي وكذلك الى ساحة الخلانيازدحام شارع الجمهورية من نفق التحرير باتجاه فلكة الخلاني ومن ساحة الوثبة باتجاه الخلانيشارع الرشيد من كراج السنك لغاية كراج الرصافي وجسر الشهداءمجسر باب المعظم والشارع المؤدي الى جسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحةازدحام من مجسر 14 رمضان لغاية مقبرة براثاجسر الجمهورية وشارع يافا لغاية مبنى مجلس النواب ازدحامشارع وجسر الطابقين وفلكة الطابقين لغاية نفق عمار بن ياسر السايدين ازدحامكرادة داخل من نفق عمار بن ياسر ومن ثم يمينا باتجاه أبو نؤاس ازدحامشارع الجامعة من جامعة بغداد لغاية فلكة الطابقينسريع القادسية من شارع المطار لغاية مجسر القادسية وجميع الازقة حول المجمع الوزاري