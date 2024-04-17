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العراق على موعد جديد مع الامطار خفيفة خلال الأسبوع المقبل

محليات

2024-04-17 | 04:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق على موعد جديد مع الامطار خفيفة خلال الأسبوع المقبل
2,492 مشاهدة

السومرية نيوز- محليات

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حالة الطقس ليوم الخميس سيكون الجو فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسىطى والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".

وأضافت، أن "الطقس سيكون يوم الجمعة على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".

ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

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