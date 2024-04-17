التعليم تعلن أسماء المرشحين للمنحة الدراسية التركية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الأصلاء والاحتياط للمنحة الدراسية المقدمة من جامعة أوكان التركية.



وبحسب بيان للوزارة، دعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المرشحين المؤشرة أسماؤهم الى ترجمة وتصديق الوثائق المطلوبة وتقديمها عبر رابط التقديم الخاص بالجانب المانح.

