الخطوط الجوية توقف رحلاتها إلى مطار دبي بعد غرقه بفعل الأمطار

السومرية نيوز – محليات



أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع رحلاتها من والى مطار دبي بعد غرقه بالامطار.

وفيما يلي بيان الخطوط الجوية:

