السومرية نيوز – محليات



بقلب محترق وعبر مايكروفون السومرية، ناشدت امرأة وزراء ومسؤولين بإيجاد الحلول لمشكلتها، وهي من ذوي جرحى القوات الأمنية وتطالب بحقوق الجرحى وإنصافهم بعدما دافعو عن العراق من التنظيمات الإرهابية.

أدناه مقطع الفيديو:





