لأسباب غامضة.. شلل عام يضرب أجهزة الدفع الالكتروني في محطات الوقود ببغداد

السومرية نيوز-محليات



أفاد مواطنون ومصادر محلية بتوقف أجهزة الدفع الالكتروني في العديد من محطات الوقود في بغداد، فيما أظهرت صور لوصولات عمليات دفع فاشلة في عدة محطات.

وقالت مصادر محلية، ان أجهزة الدفع الالكتروني POS، توقفت فجأة في محطات المنصور والسيدية والكرادة وعدد من المحطات الحكومية الأخرى في بغداد.



وأكد مواطنون أن عمليات الدفع الالكتروني لم تستقر منذ اطلاقها في محطات الوقود، وعمليات التوقف مستمرة بين الحين والأخر سواء لتردي الخدمة او بفعل فاعل داخل المحطات، الا ان هذه المرة جاء التوقف عامًا مما يطرح تساؤلات عن الدوافع والأسباب.





