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عشيرة السواعد تدخل على خط ازمة مطار النجف وتوجه رسالة للمرجعية

محليات

2024-04-17 | 11:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عشيرة السواعد تدخل على خط ازمة مطار النجف وتوجه رسالة للمرجعية
4,343 مشاهدة

أصدرت عشيرة السواعد، اليوم الأربعاء، توضيحا بشان احداث مطار النجف، فيما وجهت مناشدة الى المرجعية الدينية للتدخل شخصيا بحسم هذا الملف، مؤكدة ان الاحداث هي استهداف لشخص مدير المطار.

وقالت العشيرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حقيقة ما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي من بيانات صادرة للموقع الإعلامي لمجلس محافظة النجف الاشرف ونخص بالذكر رئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي حيث يقول مراراً وتكراراً عن مطار النجف بانه ملك لأهالي المحافظة ويشير بذلك الى ان ارض امير المؤمنين علي (ع) أصبحت ملك خاص، ونحن بدورنا كأخوة نعيش في بلد واحد حاربنا داعش والطائفية وقضينا عليها يد بيد سوية كعشائر العراق من شماله الى جنوبه لا نملك ارض لنا".

وأضاف، البيان، انه "لكننا نقول ارض العراق الواحد الموحد هي ملك للجميع ونحن على علم بان الحكومة الاتحادية أصدرت امرا بتعيين على احمد حسن الساعدي كمدير لمطار النجف الاشرف وكما هو معروف ان قبيلة السواعد من القبائل العريقة المعروفة بما لديها من معلومات وكفاءات على كافة المجالات والاصعدة وأهالي النجف يعرفون ذلك جيدا ومن المعيب علينا ان نذكر تفاصيل وأسماء لأنهم معروفون على مستوى عام".

وتابع، انه "نحن بدورنا نقول نريد ان نكون يد واحدة ببناء العراق ولا نميز احداً عن اخر وكلنا ابناءه ولكن في حالة وجود فساد مالي او اداري يعيق العمل في مطار النجف فنحن مع القانون واجراءاته بحق المقصرين"، مشيرا الى انه "لكن الواضح من الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى استهداف الساعدي كشخص ونشر انه يريد دخول المطار عنوة".

وأكدت العشيرة، وفق البيان، على انه "غدا الساعة الثانية بعد الظهر تحديدا حتى وان لم تصدر الموافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد، نقول وناكد ونشير باسم قبيلة السواعد بأن أي اعتداء على شخص احمد الساعدي سيكون اعتداءً على عشيرة السواعد عامة واستهدافه يؤثر على مستقبل العلاقة في محافظة النجف".

ووجهت العشيرة، مناشدة الى "المرجعية الدينية في النجف بالتدخل شخصياً بحسم هذا الموضوع ووضع النقاط على الحروف وان ينال كل ذي حق حقه".


ويوم امس، قرر مجلس محافظة النجف، برئاسة، حسن العيساوي، إعفاء علي أحمد حسن من مهام مدير مطار النجف الاشرف الدولي، و تكليف حسين عباس مهنه بمهام مدير مطار النجف الدولي لمدة ستة أشهر ويتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنه من أداء مهامه والنهوض بواقع المطار.

وعلى خلفية هذا القرار تم تطويق مطار النجف من قبل قوة امنية استعان بها الساعدي لمنع تسليمه المنصب الى المدير الجديد.




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