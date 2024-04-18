الموقف المروري.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الموقف المروري بتسجيل ازدحامات كثيرة لكنها قصيرة في مختلف شوارع العاصمة بغداد، فيما نركز في الموقف المروري هنا على الازدحامات الطويلة والواضحة وهي كالاتي:-جسر الطابقين مزدحم-ازدحام نفق العامرية_ البياع بسبب انقلاب كيا حمل-سريع الدورة باتجاه بغداد جديدة مزدحم-شارع السندباد مزدحم-سريع محمد القاسم مزدحم-سريع القناة من مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسم لغاية مدخل زيونة-الشارع من مركز شرطة الصالحية وصولا الى كراج العلاوي-نفق العلاوي ازدحام وشارع دمشق لغاية معرض بغداد الدولي-جسر سريع القادسية-سريع البياع لغاية خروجيه شارع المطار