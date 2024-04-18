خطة لاستغلال أراضي جديدة.. آخر مستجدات موسم الحنطة والشعير والرز في العراق

وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، إنَّ الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد، وذوبان الثلوج خلال الشهر الحالي انعكسا بشكل إيجابي على نجاح الموسم الزراعي الحالي خصوصاً محصولي الحنطة والشعير، وكذلك الرز العنبر نوع (الغري) الذي تم تخصيص مساحات كبيرة لزراعته نتيجة غلته الإنتاجية الوفيرة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ هذا النوع من الرز تمت زراعته اعتماداً على المرشات الثابتة (الري بالتنقيط) وفي الأراضي الطينية، فضلاً عن تميزه بانخفاض أسعاره، إضافة إلى توفير أكثر من 70 بالمئة من المياه.وأشار الجبوري إلى أنَّ الوزارة لديها خطة لاستغلال أراضي البادية الصحراوية في بادية السماوة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والأنبار، إذ تم إجراء تعاقدات مع مزارعين وشركات القطاع الخاص بمساحات مختلفة بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية.