قصة وفاة شاب في ميسان اثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي

وبحسب صفحات على الفيسبوك تحمل أسم ميسان أطلعت عليها السومرية نيوز، فان الشاب عباس المرياني توفي جراء سقوطه من اعلى بناية احدى المقاهي في الميمونة بمحافظة ميسان اثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ليلة أمس الأربعاء.

مصادر أمنية ذكرت ان الجهات المختصة نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة السبب الذي أدى لسقوط الشاب عباس، وللتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.وضرب ريال مدريد وبايرن ميونخ موعدًا مثيرًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب نجاح النادي الملكي في إزاحة حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتجريده من زعامة المسابقة، بالفوز عليه في ربع النهائي بركلات الترجيح 4-3، إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي من مواجهة الإياب 1-1.