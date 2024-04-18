أشبه بالامتحانات النهائية لكنها "تجريبية".. تفاصيل الاختبارات عبر "منصة نيوتن"

وقالت مديرة التلفزيون التربوي زينب الخفاجي، إنَّ الفضائية اعدت خطة خاصة للمراجعات المنهجية للمراحل المنتهية وغير المنتهية الخاصة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2023 ــ 2024 والمراحل الأخرى، اذ ستكون هناك اختبارات الكترونية عبر منصة (نيوتن) لمواصلة مراجعة المنهج والاستعداد جيداً للامتحانات، موضحة أنَّ عدد الطلبة المسجلين رسمياً في المنصة تجاوز الـ 600 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الفعالين في مواصلة المنهج المقرر عبرها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.واكدت الخفاجي الاعتماد على الاساتذة والمختصين الأكفاء لإعداد نماذج من الأسئلة الالكترونية (الاختبارات) لجميع المراحل والمواد الدراسية، مبينة أن هناك درجات ستمنح للطالب المشارك بالاختبار وستكون لها انعكاسات ايجابية على مستوى أدائه الامتحانات خاصة الوزارية، لكونها تثقف الطالب على كيفية صياغة جواب نموذجي بحسب رؤية الاساتذة والمختصين الذين يديرون هذه الاختبارات.وأضافت أن الطلبة المشاركين والمسجلين لدى المنصة بالرغم من انهم مخيرون بالمشاركة بالاختبارات، إلا انه من المفيد جداً المشاركة فيها لأهميتها الكبيرة، لا سيما في الوقت الذي يسبق الامتحانات النهائية، مؤكدة انها ستؤهلهم لفهم المواضيع التي بحاجة الى شرح مفصل، فضلاً عن انه سيكون بمثابة مراجعة للمنهج ككل.