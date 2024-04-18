طقس العراق.. تفاصيل الأمطار وتصاعد الغبار خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم السبت، في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر خفيفة في غرب المنطقة الوسطى، ويكون في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لزخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "الأحد القادم، سيكون الطقس على العموم غائماً مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".ولفت إلى، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الغربية من البلاد، ويكون في أقسامها الشرقية غائماً مع أمطار تكون رعدية أحياناً، يتحسن مساء مع فرصة لتصاعد الغبار في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".