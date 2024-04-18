على أرض متنزه الزوراء.. مهرجان الزهور الدولي بنسخته الـ13 ينطلق غداً

مدير العلاقات والإعلام في دائرة المتنزهات بالأمانة مروان حامد أفاد بأن دائرته ستقدم أفضل اللوحات الفنية المرسومة بالزهور من قبل 14 دائرة بلدية، فضلاً عما ستقدمه أجنحة الوزارات المشاركة والعتبات المقدسة بهدف إشاعة ثقافة جمال الزهور، باعتبارها رمزاً للجمال والسلام، فضلاً عن أهميتها للواقع البيئي والنفسي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى أن المساحة الأكبر خصصت للشركات المحلية لدعمها بعرض الأزهار والشتلات بجميع أنواعها، منوهاً بان الدائرة حرصت ايضاً على زيادة المساحة المخصصة للمهرجان بواقع 50 دونماً لمنح فرصة أكبر لجميع المشاركين لعرض منتجاتهم.وفيما لفت الى أن هناك لجنة تشكلت لاختيار أفضل اللوحات التي رسمت من الزهور، نوه بفتح البيع المباشر للمواطنين الراغبين بشراء الشتلات والزهور.يذكر ان شركات المانية وهولندية وإيرانية ولبنانية وسورية ستشارك بالمهرجان الذي يقام منذ العام 2009، فضلاً عن عشرات الشركات والمكاتب والمشاتل الزراعية المحلية المختصة بزراعة وإنتاج الزهور.