العراق يخطف لقب الموهوب الاستثنائي ضمن مبادرة الموهوبين العرب في السعودية

السومرية نيوز – محليات



خطفت وزارة التربية / المديرية العامة للتربية في البصرة، لقب الموهوب الاستثنائي بعد إجتياز الطالبين الموهوبين (اسد الله علي مال الله وحسين حسام محمود) الامتحان التنافسي الذي نظمته المملكة العربية السعودية لقياس الموهبة للمشاركين من عمر (١٤_١٦) عاما ضمن مبادرة الموهوبين العرب بدعم الجهة المنظمة (On line) .







الصور ادناه: ونقل المكتب الإعلامي في وزارة التربية مباركة وتهاني الوزير إبراهيم نامس الجبوري الى الطالبين وإدارة الثانوية وأولياء الأمور لهذه الانجازات والجهود الساعية للارتقاء بمستوى الطلبة العلمي والمعرفي، مضيفا ان الفوز سيؤهل الموهوبين للمشاركة في المبادرة السعودية بمنحة مجانية تطور من مهاراتهم الفكرية والإبداعية العلمية.الصور ادناه:

