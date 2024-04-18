التربية تحدد موعد اجراء اختبارات التسريع لهذه المراحل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت السادس من حزيران المقبل موعدا لإجراء اختبارات التسريع للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ للمراحل الدراسية ( الخامس الابتدائي والثاني المتوسط والخامس العلمي)".وأضافت الوزارة، أن "أماكن اداء الاختبارات سيتم اعلانها لاحقا".