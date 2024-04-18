السجن عشر سنوات لمسؤول سابق في شركة ديالى العامة

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء، أفاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً.وأردف مكتب الإعلام مُبيّناً أنَّ الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (٤٤٤/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة.وأضاف إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعوض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (١٩) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (٢١) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة.