العدل تفتتح دائرة كاتب عدل بناحية المحلبية في نينوى

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز انه "بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، افتتح مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، دائرة كاتب عدل ناحية المحلبية في نينوى".واكد خورشيد بحسب البيان، ان "ذلك يأتي في أطار تبسيط الإجراءات وايصال الخدمات العدلية الى الأقضية والنواحي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهيل انجاز المعاملات".واضاف خورشيد، انه "أوعزنا بتجهيز كافة متطلبات ومستلزمات العمل والمباشرة بتقديم الخدمات، بما يخفف ضغط العمل على دوائر المركز وخدمة لأهالي الناحية".