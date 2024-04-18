لا دخل له بها.. شاب يفقد حياته إثر "دكة عشائرية" في بغداد (فيديو)

وقال اهل الشاب المقتول في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ابنهم الشاب خرج لأجل ان يأتي بحاجيات المنزل وتصادف وجوده مع حادث "دكة عشائرية" ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد".وأضافوا، انه "بعد تلقيهم خبر إصابة ابنهم إثر سقوطه من على دراجة نارية كان يستقلها وبعد نقله الى المستشفى تبين انه مصاب بطلقات نارية في ظهره أودت بحياته".وطالبت عائلة الشاب المقتول عبر السومرية من الجهات الحكومية "التدخل لأخذ حق ابهم من المعتدين ومحاسبتهم وفق القانون".