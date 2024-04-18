"جريمة مروعة" في الديوانية.. اعتقال شخص اغتصب "شقيقتيه"

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، مساء الخميس، عن اعتقال شخص اغتصب "شقيقتيه".

وقال إعلام الشرطة في بيان، "جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية بعد أن اقدم ذئب بشري على اغتصاب شقيقتيه ليقع في قبضة الأجهزة الأمنية البطلة في الديوانية التي تمكنت وباشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان وبأمرة مدير قسم حماية الاسرة وعدد آخر من ابطال القسم من إلقاء القبض على المتهم".

وأضاف البيان أن المتهم "اعترف أثناء التحقيق قيامه باغتصاب شقيقتيه بالقوة والاكراه"، مشيراً الى أن "المتهم هو من أرباب السوابق وقد سبق وان تم الحكم عليه، حيث تم تصديق أقواله قضائيا وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفه تمهيدا لاحالته للمحكمة المختصة لينال جزائه العادل".