رئيس مجلس النجف يكشف عن اتفاق يخص مطار المحافظة

كشف رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، الخميس، عن اتفاق يخص مطار النجف الدولي.

وقال العيساوي خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية، بعد جلسة طارئة للمجلس حضرها المحافظ ونائبيه، "اوقفنا ملف استثمار المطار من قبل بغداد قبل عرضه على الشركة المستثمرة"، مشدداً بالقول " قدمنا كل شيء يؤكد تبعية المطار للمحافظة".

وأضاف " بعض مما لدينا من كتب لا تعلم به لجنة بغداد"، مردفاً " لدينا تحدي آخر مع بغداد لاسترجاع المطار لملكية المحافظة".

ولفت الى أنه " تم تنفيذ الفقرة الاولى من قرارنا"، مضيفاً " تم الاتفاق بشكل مؤقت بأن يبقى كرسي المدير فارغا لحين عودة رئيس الوزراء".

وتابع العيساوي أن " المدير الجديد عباس البيضاني أقر أن المطار تابع لاشراف ورقابة مجلس المحافظة"، موضحاً أنه " حسب اتفاقنا مع بغداد ان حسين مهنه يكون معاونا للمدير بدلا من أن يكون مدير كما قررنا سابقا".

وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء اصدر، اليوم الخميس، امرا ديوانيا بتكليف مدير عام الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية عباس صبار بادارة مطار النجف الاشرف.

وسبق أن قرر مجلس محافظة النجف، في وقت سابق، إعفاء علي أحمد حسن من مهام مدير مطار النجف الاشرف الدولي، وتكليف حسين عباس مهنه بمهام مدير مطار النجف الدولي لمدة ستة أشهر ويتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية.