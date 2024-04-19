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مراجعة للأرقام تنسف الاعتقاد الشائع: البصرة ليست الأكثر تضررًا.. أين ينشط السرطان في العراق؟
محليات
2024-04-19 | 03:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,627 مشاهدة
السومرية نيوز-خاص
طوال السنوات الماضية، يجري اعتقاد شائع بشكل كبير في العراق سواء في الأوساط الشعبية او السياسية والإعلامية، بأن محافظة البصرة هي الأكثر تضررا من السرطان في العراق لكونها تحتوي على ابار منتجة للنفط وبصفتها "عاصمة النفط" في العراق، بعد ذلك خرج وزير الصحة قبل أيام ليقول ان محافظة نينوى هي الأولى بالسرطان وليست البصرة، إلا أن كلا المعلومتين "خاطئتان".
ويرافق هذا الاعتقاد بين الحين والأخر، العديد من النتائج، فبينما لاتفارق هذه المعلومة تصريحات نواب البصرة غالبًا، ترتفع معها مطالبات كبيرة بامتيازات للمحافظة بصفتها "منكوبة" بسبب انتاج النفط ومايسببه من امراض، وعلى رأسها السرطان.
وتقول لجنة الصحة في مجلس محافظة البصرة، ان إنبعاثات النشاطات النفطية للشركات العاملة في محافظة البصرة تسببت بحصول 70بالمئة من حالات الإصابة بالسرطان وأمراض الكلى والربو وغيرها.
كما تعبر الأوساط الشعبية والسكان في البصرة عن امتعاضها وغضبها بين الحين والأخر مما يتعرضون له بسبب انتاج النفط، وهذا جميعا قاد الى اعتقاد شامل بأن السرطان "ينهش" في البصرة ومدى الضرر الكبير من حقول انتاج النفط، إلا أن الأرقام تنسف ذلك بالكامل.
راجعت السومرية نيوز، تقارير الإصابات بالسرطان في العراق، حيث يتم تقسيم الاحصائيات الى نوعين، عدد الإصابات التي تسجلها المحافظات، وكذلك "معدل الإصابات لكل 100 الف نسمة".
ويعد مقياس معدل الإصابات، اكثر دقة ويعطي تصورا اكثر وضوحا من مقياس عدد الإصابات، لأنه يراعي عدد السكان في كل محافظة.
فيما يخص عدد الإصابات، تتصدر العاصمة بغداد جميع المحافظات العراقية بعدد الإصابات بالسرطان سنويًا، ويعود ذلك الى ان بغداد تضم اكبر عدد من السكان مقارنة بباقي المحافظات، ويبلغ عدد الإصابات في بغداد سنويا بين 8 الى 9 الاف إصابة بالسرطان سنويًا.
اما البصرة، فتأتي غالبا بين المركز الثاني والثالث بعدد إصابات يتراوح بين 2 الى 3 الاف إصابة سنويًا بالسرطان، وكذلك تتعاقب نينوى بين المراتب الرابعة والثالثة باعتبار ان البصرة ونينوى تضمان عددا كبيرا من السكان بعد بغداد.
لكن المقياس الأكثر وضوحا، هو معدل الإصابات مقارنة بعدد السكان، وهو المقياس الذي يوحي الى مدى انتشار السرطان في محافظة معينة مقارنة بغيرها.
وفي معدل الإصابات، جاءت البصرة طوال السنوات الماضية في المراتب الرابعة والسادسة والعاشرة والتاسعة.
اما المحافظات التي تأتي في المرتبة الأولى بمعدل إصابات السرطان طوال السنوات الماضية، فهي كربلاء واربيل والسليمانية والنجف.
وتتصدر محافظات كربلاء واربيل غالبًا قائمة اعلى معدل إصابات بالسرطان طوال السنوات العشرة الماضية، بالرغم من ان كربلاء ليست محافظة نفطية، في مؤشر واضحة ينسف الاعتقاد الشائع.
في عام 2022 على سبيل المثال، جاءت النجف بالمرتبة الأولى بمعدل الإصابة بالسرطان حيث بلغ نحو 124 إصابة لكل 100 الف نسمة، وبلغ في كربلاء 112 إصابة لكل 100 الف نسمة، وبغداد 104 إصابة لكل 100 الف نسمة، اما البصرة فيبلغ 99 إصابة لكل 100 الف نسمة فقط.
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