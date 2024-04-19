بالوثائق.. نتائج التحقيقات الاولية بحادثة الفشل التنفيذي لجسر الفلوجة الحديدي

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال التحقيقات الأولية في حادثة الفشل التنفيذي بأحد فضاءات مشروع انشاء المرر الثاني لجسر الفلوجة الحديد تبين الاتي :1- قيام المحافظ السابق (علي فرحان) (رئيس كتلة الاستقرار في مجلس المحافظة باجتهاد شخصي باختيار الشركة المنفذة (الاوتار الفضية للمقاولات العامة المحدودة) وتوجيه دعوة مباشرة لها دون اعتماد الإجراءات الأصولية من خلال طلب تأييد من الدوائر والاقسام الفنية في المحافظة، والتي لديها اوليات كافة الشركات العاملة في المحافظة وتقييماتها من الناحية الفنية والقانونية.2- قام المحافظ السابق بتوجيه الدعوة للشركة بتاريخ 15/9/2021 (بموجب كتاب الدعوة المرفق).3- قام المحافظ السابق بتوقيع العقد مع الشركة بقيمة 8.484.300.000 مليون دينار بتاريخ 31/10/2021 (بموجب العقد المرفق).وأضاف، ان "اللجنة تقوم المشكلة بموجب امر المحافظ محمد نوري الصادر بتاريخ 14/4/2024 بالعمل المشترك مع المكتب الاستشاري لجامعة الانبار لتشخيص الخلل التنفيذي ميدانيا فقي موقع العمل والتوصيات اللازمة لمعالجته، كما وان اللجنة مستمرة بالعمل وفي صدد رفع التوصيات والملاحظات والتجاوزات في العقد المبرم بين الطرفين (المحافظة والمقاول)".وتابع، ان " اللجنة تعمل على بيان مقصرية مكتب تيجان الاستشاري ودائرة المهندس المقيم من عدمها وكلا بحسب مسؤولياته، ليتسنى لنا اجراء اللازم واحالة المقصرين كافة الى النزاهة والقاضي المختص".ادناه الوثائق: