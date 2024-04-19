السيد الصدر يطالب البرلمان بتشريع "عطلة جديدة"

وقال الصدر في منشور له على منصة "أكس"، "بأمر من الشعب العراقي والاغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها: يجب على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة (عيد الغدير الأغر) عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم".وأضاف، "فالموصي والموصى له.. لجميع من يؤمن بالإنسانية والخير والعدل. ثم أطالب التيار الوطني الشيعي مساندة هذا القرار بكل الوسائل السلمية المتاحة والقانونية كل بحسبه.. فان هذا الأمر فيه نصرة للدين والمذهب والعقيدة والوطن ولكل محبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين الذين دافع عنهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)".