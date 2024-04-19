وزير السيد الصدر يصدر توجيهات بشأن "عيد الغدير"

وقال وزير السيد الصدر في منشور تابعته السومرية نيوز، ان "مساندة القرار تكون كالتالي:أولا: صلاة موحدة بعد انتهاء مراسيم الذكرى السنوية.ثانيا: على الاخوة أئمة الجمعة ان يجعلوا خطبهم مساندة لهذا القرار.ثالثاً: على الأقلام (الواعية) التثقيف على ذلك بما يرضي الله ومن دون تعدٍّ على أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.رابعاً: رفع رايات عيد الغدير من الآن حتى يوم الغدير.خامساً : تفعيل هشتاك موحّد: #عيد_الغدير_عطلة_عراقية".