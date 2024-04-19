محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "حكومة نينوى قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، تحضيراً لاحتفالات عيد الربيع".



وأضاف، أن "شخصيات ومسؤولين محليين سيحضرون المهرجان".

